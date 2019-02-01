40 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 394 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasadışı sanal bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları hala devam ediyor. 25 MİLYON HESAP HAREKETİ İNCELENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri yasadışı bahis operasyonunda kapsamında 849 kişi ve 72 şirket incelenmeye başladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği 4 bin 345 banka hesabını incelemeye aldı. Bu şirketlerin ve kişilerin 25 milyona yakın hesap hareketi incelendi.

PARA TRAFİĞİ AKIL ALMAZ DÜZEYDE

Polis ekipleri yaptığı incelemede 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 12 milyon 119 bin 245 dolar, 9 milyon 366 bin 87 Euro, 43 bin 848 İngiliz sterlini, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi ve 8 kilo 127 gram Altın civarında şirketler ve hesaplar arasında bir para trafiği gerçekleştiğini belirlendi. EL KONULAN PARALAR

Polis ekipleri aldığı önlemler kapsamında 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 Euro'ya el koyarak para trafiğini durdurdu. 40 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine 394 şüphelinin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın,Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.