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  4. 40'ın üzerinde vaka tespit edildi! Mahalle karantinaya alındı

40'ın üzerinde vaka tespit edildi! Mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 40'ın üzerinde vakanın tespit edildiği mahallede, sayının artmasından endişe ediliyor.

40'ın üzerinde vaka tespit edildi! Mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA


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