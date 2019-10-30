HABER

40 kilo veren diyetisyen, yaşam tarzıyla da hastalarına örnek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

Denizli'de diyetle 105 kilodan 65 kiloya düşen diyetisyen Şerife Özkan, hem kilo vermenin hem de hastalarına örnek olmanın sevincini yaşıyor - Diyetisyen Şerife Özkan: - "Kilo verdiğimde benim bilgilerim, düşüncelerim, uyguladığım diyet programı değişmedi. Sadece dış görüntümün değişmesi, hastaların üzerinde olumlu etki yaptı ve bana inançları arttı"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden ve zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçen Şerife Özkan, 40 kilo vererek obezite ile mücadele eden hastalara örnek oldu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Şerife Özkan, çocukluk döneminde hızla kilo almaya başladı. İlk zamanlar zayıflamak için çeşitli uygulamalar yapsa da her seferinde daha çok kilo alan Özkan, bu nedenle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca diyetisyen olmaya karar verdi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümünden mezun olan Özkan, 2009 yılında Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde diyetisyen olarak göreve başlayarak obeziteyle mücadeleyi sürdürdü.

Kendisi için de diyet uygulayan Özkan doğumdan sonra aldığı 105 kilodan 40 kilogram vererek, 65 kiloya düşmenin sevincini yaşadı.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçtiğini söyledi.

Dış görünüşünün mesleğini yaparken kendisine bir engel olmadığını, fakat gelen hastaların, karşısında obez birini görünce ön yargı ile yaklaştığını belirten Özkan, "Kiloluyken hastanede çalışmaya başladığımda hastaların kendi aralarında benim kilolu olduğumu söylediklerini ve onları zayıflatamayacağımı düşündüklerini gördüm. Hastalarım uyguladığım diyet programları ve yaşam standartlarındaki değişikliklerle kilo verdiklerini gördüler. Evet, ilk diyetisyene geldiklerinde bir ön yargı oluyor. Ben bu ön yargıyı kırdım. Kilo verdiğimde benim bilgilerim, düşüncelerim, uyguladığım diyet programı değişmedi. Sadece dış görüntümün değişmesi, hastaların üzerinde olumlu etki yaptı ve bana inançları arttı." dedi.

Obezitenin her evresini yaşayarak yetişkinlik dönemlerine kadar fazla kiloyla mücadele ettiğini anımsatan Özkan, kilo sorunu yaşayan hastaları çok iyi anladığını dile getirdi.

Şerife Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kilolu hastalarımız yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilolarından kurtulmak ister. Öncelikle yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilo veremeyeceklerini kabul etmeleri lazım. Mucize bir besin, mucize bir ilaç bulunmamaktadır. Ayrıca kilo vermek sabır işidir. Hastalar kısa vadede çok kilo vermeyi ister. Fakat bu verilen kilolar da kısa vadede geri alınır. O yüzden uzun vadede uygun bir diyet programıyla yaşam tarzı değişikliğine gidilerek ve hayata hareket katarak sağlıklı bir şekilde kilolar verilebilir ve bu durum sürdürülebilir olur."

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Sunal ailesinin acı günüSunal ailesinin acı günü
MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımıMSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet diyetisyen obezite

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Survivor'ın eski yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor?

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cammu Keşmir yarın resmi olarak ikiye bölünecek

Özel statüsü kaldırılıyor! İkiye bölünecek

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Türkiye-Suriye sınırında patlama

Mete Yarar: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.