40 kilo veren diyetisyen, yaşam tarzıyla da hastalarına örnek oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden ve zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçen Şerife Özkan, 40 kilo vererek obezite ile mücadele eden hastalara örnek oldu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Şerife Özkan, çocukluk döneminde hızla kilo almaya başladı. İlk zamanlar zayıflamak için çeşitli uygulamalar yapsa da her seferinde daha çok kilo alan Özkan, bu nedenle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca diyetisyen olmaya karar verdi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümünden mezun olan Özkan, 2009 yılında Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde diyetisyen olarak göreve başlayarak obeziteyle mücadeleyi sürdürdü.

Kendisi için de diyet uygulayan Özkan doğumdan sonra aldığı 105 kilodan 40 kilogram vererek, 65 kiloya düşmenin sevincini yaşadı.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçtiğini söyledi.

Dış görünüşünün mesleğini yaparken kendisine bir engel olmadığını, fakat gelen hastaların, karşısında obez birini görünce ön yargı ile yaklaştığını belirten Özkan, "Kiloluyken hastanede çalışmaya başladığımda hastaların kendi aralarında benim kilolu olduğumu söylediklerini ve onları zayıflatamayacağımı düşündüklerini gördüm. Hastalarım uyguladığım diyet programları ve yaşam standartlarındaki değişikliklerle kilo verdiklerini gördüler. Evet, ilk diyetisyene geldiklerinde bir ön yargı oluyor. Ben bu ön yargıyı kırdım. Kilo verdiğimde benim bilgilerim, düşüncelerim, uyguladığım diyet programı değişmedi. Sadece dış görüntümün değişmesi, hastaların üzerinde olumlu etki yaptı ve bana inançları arttı." dedi.