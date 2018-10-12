40 kişiyi dolandıran sahte avukat tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kullandığı sahte kimlikle avukatlık ofisi açarak 40 kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Öztürk, tutuklandı.
Antalya ve İstanbul'da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen Mehmet Öztürk'ü, dün Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki ofisinde gözaltına aldı. Ofiste yapılan aramada, Mehmet Öztürk adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin ofisinde ayrıca avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, ofisinin duvarlarına asılı avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini bildirdiği öğrenildi. 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen Öztürk'ün, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 12 aranma kaydının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Öztürk, sevk edildiği adli makamlarca 'resmi belgede sahtecilik', 'unvan kullanarak dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
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