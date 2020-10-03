40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Denizli’deki bir JES’ten 250 bin TL değerinde kablo çalan kar maskeli hırsızlar, 40 kilometre dağ yollarından gidip 3 plaka değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı bir minibüsle gelen kar maskeli 3 şüpheli, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Yakalanmamak için köy yollarını kullanan şüpheliler, 40 kilometre dağ yolarında seyrettikten sonra anayola inerek kaçışlarını sürdürdü. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan geniş çalışmada ilçede ve yol güzergahında bulunan 36 kameranın 186 saatlik kaydı incelendi.

Kaçarken 2 kez plaka değiştirdiler

Hırsızlık olayda kullanılan aracı tespit eden JASAT, güzergah boyunda 3 farklı plaka ile seyreden minibüsün teker izlerini 40 kilometre boyunca yürüyerek takip etti. Aracın Bursa yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve araç yakalanarak Denizli’ye getirildi. Olayın 3’ün şüphelisi ise JASAT ekipleri tarafından Diyarbakır’da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 23 yaşındaki İbrahim Ç’nin 3 ayrı hırsızlık olayından kaydı olduğu tespit edildi. Sorgu işleminin tamamlanmasının ardından İbrahim Ç., Serdar D. ve İzzet D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük çocuk adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin türlü taktiklerine rağmen titiz bir çalışma yürüten JASAT, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayın aydınlatılması için 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak önemli bir başarıya imza attı.

