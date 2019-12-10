40. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi, Kral Selman bin Abdulaziz'in açılış konuşması ile başladı.

Kral Selman konuşmasında, bölgenin sorunlarla başa çıkmak için birlikte hareket etmeyi gerektiren zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

KİK'in kurulduğu dönemden bu yana bölgede karşılaştığı birçok krizin üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Selman, sözlerini İran yönetimini hedef alarak sürdürdü.

"İran rejimi, güvenliği ve istikrarı bozmak ve teröre destek vermek için düşmanca tutumlarını devam ettirirken bölgemizin bu sorunlarla başa çıkması için birlikte mücadele etmesi gerekiyor." diyen Selman, İran'ın bölgeye müdahalelerine son vermek, nükleer ve balistik füze geliştirme programıyla başa çıkmak, enerji kaynaklarını, deniz yolu güvenliğini ve seyrüsefer serbestliğini temin etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Filistin konusuna da değinen Selman, "Filistin davası ve Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı konusundaki tutumumuzun değişmediğini yineliyoruz." dedi.