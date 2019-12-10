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40. Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz: - "İran rejimi, güvenliği ve istikrarı bozmak ve teröre destek vermek için düşmanca tutumlarını devam ettirirken, bölgemizin bu sorunlarla başa çıkması için birlikte mücadele etmesi gerekiyor"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi, Kral Selman bin Abdulaziz'in açılış konuşması ile başladı.

Kral Selman konuşmasında, bölgenin sorunlarla başa çıkmak için birlikte hareket etmeyi gerektiren zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

KİK'in kurulduğu dönemden bu yana bölgede karşılaştığı birçok krizin üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Selman, sözlerini İran yönetimini hedef alarak sürdürdü.

"İran rejimi, güvenliği ve istikrarı bozmak ve teröre destek vermek için düşmanca tutumlarını devam ettirirken bölgemizin bu sorunlarla başa çıkması için birlikte mücadele etmesi gerekiyor." diyen Selman, İran'ın bölgeye müdahalelerine son vermek, nükleer ve balistik füze geliştirme programıyla başa çıkmak, enerji kaynaklarını, deniz yolu güvenliğini ve seyrüsefer serbestliğini temin etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Filistin konusuna da değinen Selman, "Filistin davası ve Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı konusundaki tutumumuzun değişmediğini yineliyoruz." dedi.

Riyad'daki KİK Zirvesi'ne üye ülke liderlerinden ev sahibi Kral Selman'ın yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ve Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman ise zirveye liderler düzeyinde katılım göstermiyor.

KİK Zirvesi'nin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, zirveye BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ve Umman Sultanı Kabus bin Said'e vekaleten ise Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said'in katılacağı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Doha heyetine başkanlık etmesi için Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi görevlendirdiği kaydedilmişti.

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Körfez İşbirliği Konseyi 40. Zirvesi Riyad Suudi Arabistan

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