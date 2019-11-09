HABER

40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:33 | Son Güncelleme

ADANA'da eşiyle birlikte geçimlerini hayvancılıktan sağlayan ve ahırında bulunan 50 koyunundan 40'ı çalınan Ayşe Akgül (59), gözyaşı dökerek, "Koyunlarımı götürenler tüm geçim kaynağımızı da elimizden almış oldular.

Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşiyle birlikte geçimlerini hayvancılıktan sağlayan ve ahırında bulunan 50 koyunundan 40'ı çalınan Ayşe Akgül (59), gözyaşı dökerek, "Koyunlarımı götürenler tüm geçim kaynağımızı da elimizden almış oldular. Tutunacak dalımız kalmadı" dedi.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10'unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

17 YIL ÖNCE DE ÇALINMIŞ

Akgül çifti, 17 sene önce de 130 koyununun çalındığını ve benzer bir olayın başlarına tekrar gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Her gece koyunlarını kalkıp kontrol ettiğini fakat olayın gerçekleştiği gece uykuda kaldığınaı belirten Akgül, "O geceyi fırsat bilip iki saat içerisinde koyunlarımı çalıp götürmüşler. 50 koyunumuzdan 10 tanesini bulabildik. Bulduklarımızın arasında bir tane de kuzumuz var. Çalınan koyunların çoğu gebe koyunlardı" dedi. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyleyen Akgül, dizlerinden hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadığını belirtti. Koyunlarını çalan hırsızlara gözyaşları içinde seslenen Akgül, "Ne olursunuz koyunlarımızı getirin bize iade edin" diye konuştu.

KUZU ANNESİNİ ARIYOR

Çalındıktan sonra bulunan kuzunun annesinin kayıp olduğunu vurgulayan Ayşe Akgül, "Olaydan sonra polise haber verdik. Onlara güveniyorum. Bir tane kuzu var. Aç bir şekilde bağırıyor, annesini arıyor. Onu görünce ciğerim parçalanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Bize yardım edin. Bir tane oğlum var evlenecek. Çalınan koyunlarımız en azından 40 bin TL ederdi. Koyunlarımızın bir kısmını satıp ona düğün yaparız diyorduk. Şimdi o da kalmadı" dedi.

Yetkililerin olaya el atacağına ve kendilerine yardım edeceklerine inandığını söyleyen Hasan Ali Akgül ise maddi ve manevi olarak yıkıldıklarını ifade etti.

Genelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğraflarıGenelkurmay arşivlerinden çıktı... İşte en özel Atatürk fotoğrafları
Ölü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onayÖlü bulunan kardeşlerin cenazelerini almak isteyen arkadaşlarına üvey kardeşlerden onay
Başkan kahraman şoförü ödüllendirdiBaşkan kahraman şoförü ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Çağlayan Adliyesi'nde intihar etmişti! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.