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  4. 40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı

40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı

26.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Zonguldak’ta 2 gündür aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu mevkisinde heyelan meydana geldi. Her iki güzergah trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Kozlu Sahil Yolu Polisevi kavşağında meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle karayolunun kenarındaki kayalık alandan kaya parçaları ana yola düştü. Korku dolu anların yaşandığı olay sırasında şans eseri can kaybı yaşanmazken polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Her iki güzergahta da yolun kapatılmasının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kilometrelerce uzun araç kuyruğunun oluştuğu olayda bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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