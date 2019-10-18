40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

Bayramiç'in Beşik köyü Osman tarlası mevkiinde 7 şüphelinin 40 metrelik çukur açılması olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tarlanın sahibi A.A.'nın babası, D.A'ya ait ev ve iş yerinde jandarma tarafından yapılan aramada, bir bacağı kırık bronz olduğu iddia edilen kedi heykeli bulundu. Kedi heykeli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

HEYKELİN NASIL BULUNDUĞU TESPİT EDİLECEK

Çanakkale Müze Müdürlüğü'nde görevli 2 arkeolog ise kazı yapılan alanda inceleme yaptı.

Yürütülen soruşturmada, 40 metrelik çukuru açan şüphelilerin kendi aralarında telefon ile mesajlaşmalarında bir heykelden bahsettikleri belirlendi. Devam eden soruşturma neticesinde, ele geçirilen heykelin kazıda bulunup bulunmadığı tespit edilecek.

Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.A., F.G. ve S.K. tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılmış ancak adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan şüphelilerin 40 metre derinlikteki çukuru jeneratör ile çalıştırdıkları kırıcı hiltiyle 20 günde kazdıkları ortaya çıktı. 10 metreyi kepçe ile kazdıkları, granit kaya tabakasını ise hilti ile deldikleri tespit edilen şüphelilerin çıkan harfiyatı ise çuvallarla başka bir yere taşıdıkları belirlendi.

(DHA)

