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40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (İYAK) üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde, 40 metre yükseklikte 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankart açarak Mehmetçiği selamladı.

40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (İYAK) üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde, 40 metre yükseklikte 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankart açarak Mehmetçiği selamladı.
İYAK yönetimi ve üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat için Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktayı seçen İYAK üyeleri, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize ip istasyonla iniş yaptı. 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankartı ip istasyondan denize indiren İYAK üyeleri, çıkışta ise falezlere Türk bayrağı açtı. İYAK üyeleri tatbikat sırasında sık sık asker selamı vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi. İYAK üyesi dalgıçlar ise tatbikat kapsamında dalış yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tatbikatı Düden Şelalesi'ne gelen turistler de ilgiyle izledi.
'BARIŞIN DERYALARA YAYILMASINI İSTİYORUZ'
İYAK Başkanı Ali Uygur, tatbikatı özellikle Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada yaptıklarını söyledi. Burada tatlı suyun, kaynak suyunun denizle buluştuğunu ifade eden Uygur, "Biz barışın deryalara yayılmasını istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce oluşturulan güvenli bölgelere, evlerine, vatanlarına dönmesini istiyoruz. Suriye'de harekata katılan Mehmetçik kardeşlerimize, ailelerine ve sevdiklerine selam ve saygılarımızı yolluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı40 metrelik falezlerde Mehmetçiğe destek pankartı

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