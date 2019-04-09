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40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Başkentte yeni açılan bir dürümcünün yaptığı 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, saniyeler içinde tükendi. Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde Adana dürümcüsü hünerlerini sergiledi.

2 saati bulan uğraşlar sonucu hazırlanan 40 metrelik kebap pişirildikten kısa süre sonra saniyeler içinde tüketildi.

Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde yendi.
Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.
Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını bildirdi.
Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Kebap Ankara

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