HABER

40 öğrenciden 40 kuş yuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından sömestir tatilinde ailelerin de katkısıyla yapılan 40 kuş yuvası, ormanlık alandaki ağaçlara yerleştirildi.  TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2- E sınıfının 40 öğrencisinin, 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz' sloganıyla yaptıkları kuş yuvaları, aileleri ve öğretmenleri nezaretinde ağaçlara asıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Fikret Kılıç, "Bu proje bir Twinning projesi, ismi de 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz.' Çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı ve çevresinde gördükleri tüm canlılara karşı duyarlı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

40 öğrenciden 40 kuş yuvası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından sömestir tatilinde ailelerin de katkısıyla yapılan 40 kuş yuvası, ormanlık alandaki ağaçlara yerleştirildi.
TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2- E sınıfının 40 öğrencisinin, 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz' sloganıyla yaptıkları kuş yuvaları, aileleri ve öğretmenleri nezaretinde ağaçlara asıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Fikret Kılıç, "Bu proje bir Twinning projesi, ismi de 'Aynı Gökyüzünü Paylaşıyoruz.' Çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı ve çevresinde gördükleri tüm canlılara karşı duyarlı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir yıla yakın sürecek farklı etkinlikleri yaptık. Örneğin, sokak hayvanlarını besleme, kedi evi, köpek kulübesi yapma gibi. Bugünkü etkinlikte ise çocuklara öğretmenleri, 15 tatilde aileleri ile kuş yuvası ve kuş yemliği yapma görevi vermiş. Çocuklar da yaptıkları kuş yuvalarını aileleri ile birlikte doğada uygun yerlere astı. Yaklaşık 120 veli ve 40 çocuk ile bu faaliyeti yaptık" dedi.

FOTOĞRAFLI

40 öğrenciden 40 kuş yuvası40 öğrenciden 40 kuş yuvası40 öğrenciden 40 kuş yuvası40 öğrenciden 40 kuş yuvası

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Baba- oğulun feci ölümü!Baba- oğulun feci ölümü!
Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.