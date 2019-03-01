HABER

40 projeyle ilçede terörün izi silindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesinin 75 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği 40 proje, adı yıllarca terör olaylarıyla anılan ilçenin çehresini değiştirdi - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan: - "2016'da yapılan görevlendirme sonrasında caddede dolaşırken 'belediyeyi gasbettiniz' diyen kişiler bugün 'Allah sizden ve devletimizden razı olsun' diyorlar. Bu hizmetlerimizden dolayı teşekkür ediyorlar" - "Vatandaş şunu gördü. İstenirse aynı parayla birçok hizmet yapabilir. Bugün belediyeye İller Bankasından aktarılan payımız aynı olmasına rağmen 75 milyon kaynakla bu hizmeti sunduk"

İBRAHİM YALDIZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesi, yaklaşık 3 yılda hayata geçirdiği 40 projeyle vatandaşları yıllardır mahrum kaldığı birçok hizmete kavuşturdu.

İlçede görevlendirme yapılan belediye, temel belediyecilik hizmetleri, alt ve üst yapının yanı sıra vatandaşların gönlüne dokunan projelerle devletin imkanlarını hizmete dönüştürdü.

Yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan, halkın yaşam kalitesini artıran Bulanık Belediyesi, bu hizmetleriyle terörün yarattığı tahribatın izlerini silerek ilçenin huzur ve refah düzeyinin yükselmesini de sağladı.

Eski belediye yönetiminden kalan borçları ödeyen belediye, 75 milyon lira yatırım yaparak uyguladığı 40 proje sayesinde ilçenin çehresini değiştirdi.

- "İnsanlar terörden bıkmıştı"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, 2016'da yapılan görevlendirmenin ardından, sokak sağlıklaştırılması, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, her mahalleye park, sıcak asfalt, kilitli parke, semt sahaları, aydınlatma direkleri, yeni imar yolları, kültür ve sosyal faaliyetler gibi önemli hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

İlçede terör nedeniyle büyük tahribatların yaşandığını vurgulayan Uzan, şöyle dedi:

"Bulanık'ta görevlendirmeden önceki çukur siyaseti, esnafın 96 gün kepenk kapatmak zorunda kalması, belediyenin iş makineleriyle çukur kazması, iş adamlarından haraç alınması gibi olaylar insanları bıktırmıştı. Bulanık yaşanmaz bir hale gelmişti. Şükürler olsun devletimizin görevlendirmesiyle başkan vekili olarak göreve başladık. İlk önce durum tespiti yaptık. Ardından 40 projeyi hayata geçirdik. Toplamda 75 milyon lira harcama yaparak belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmaya çalıştık. En önemli projemiz, içme suyu ve kanalizasyondu. Bunları da İller Bankamızın desteğiyle hayata geçirdik."

Kilitli parke projesini tamamladıklarını, her mahalleye iki park yaptıklarını, taziye paketi ve "hoş geldin bebek" uygulamalarıyla vatandaşların gönlüne dokunmaya çalıştıklarını aktaran Uzan, hiç hizmet almayan mahalleleri hizmetle buluşturduklarını ifade etti.

Uzan, imarsız alanları imarlı hale getirdiklerini, 18. madde uygulamasıyla gasp edilen alanları devletin, hazinenin mülkiyetine kazandırdıklarını vurguladı.

Hizmetlerden vatandaşların memnun kaldığının altını çizen Uzan, şunları kaydetti:

"2016'da yapılan görevlendirme sonrasında caddede dolaşırken 'belediyeyi gasbettiniz' diyen kişiler bugün 'Allah sizden ve devletimizden razı olsun' diyorlar. Bu hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorlar. Devletimiz için bir kazanımdır. Vatandaş şunu gördü. İstenirse aynı parayla birçok hizmet yapabilir. Bugün belediyeye İller Bankasından aktarılan payımız aynı olmasına rağmen 75 milyon kaynakla bu hizmeti sunduk."

- "Bulanıklı kardeşlerimiz bize samimiyetle gönüllerini açıyorlar"

Bulanık'ta geçmiş dönemlerde hizmetler noktasında ciddi eksikliklerin olduğunu anımsatan Uzan, 3 yılda yaptıkları hizmetler sayesinde vatandaşların ilk kez belediyenin çalıştığına tanıklık ettiğini anlattı.

Vatandaşların istediği zaman ulaşabildiği belediye yönetimiyle karşılaştığını kaydeden Uzan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sokağa çıktığımızda, esnafımızla sohbet ettiğimizde, ideolojik olarak farklı görüşlere sahip insanlarla muhatap olduğumuzda bakışlarının değiştiğini gördük. Şu anda diyorlar ki 'devlet bize sahip çıkıyor, hizmet ediyor, hiç bir menfaat kaygı gözetmeden.' Mutlaka toplumun içinde olup aynı nefesi solumak gerekiyor. Biz belediye olarak bunu icra etmekten mutluluk duyuyoruz. Bulanıklı kardeşlerimiz bize samimiyetle gönüllerini açıyorlar. Bize bir kardeş gibi davranıyorlar. Bizi ayakta tutan da bu. Yaptığımız işin vatandaş tarafından karşılık bulması, olumlu algınlanması ve devletimize olan algının pozitif bir şekilde gelişmesi çok önemli kazanım."

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Pegasus Havayolları’nda ilk kez yabancı bir pilot göklere veda ettiPegasus Havayolları’nda ilk kez yabancı bir pilot göklere veda etti
Moldovalı bankamatik dolandırıcılarına operasyonuMoldovalı bankamatik dolandırıcılarına operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye Bulanık görevlendirme Hizmet muş terör

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi

Sahte diplomalı dolandırıcıya 165 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.