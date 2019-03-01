40 projeyle ilçede terörün izi silindi

İBRAHİM YALDIZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesi, yaklaşık 3 yılda hayata geçirdiği 40 projeyle vatandaşları yıllardır mahrum kaldığı birçok hizmete kavuşturdu. İlçede görevlendirme yapılan belediye, temel belediyecilik hizmetleri, alt ve üst yapının yanı sıra vatandaşların gönlüne dokunan projelerle devletin imkanlarını hizmete dönüştürdü. Yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan, halkın yaşam kalitesini artıran Bulanık Belediyesi, bu hizmetleriyle terörün yarattığı tahribatın izlerini silerek ilçenin huzur ve refah düzeyinin yükselmesini de sağladı. Eski belediye yönetiminden kalan borçları ödeyen belediye, 75 milyon lira yatırım yaparak uyguladığı 40 proje sayesinde ilçenin çehresini değiştirdi. - "İnsanlar terörden bıkmıştı" Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, 2016'da yapılan görevlendirmenin ardından, sokak sağlıklaştırılması, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, her mahalleye park, sıcak asfalt, kilitli parke, semt sahaları, aydınlatma direkleri, yeni imar yolları, kültür ve sosyal faaliyetler gibi önemli hizmetleri ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

İlçede terör nedeniyle büyük tahribatların yaşandığını vurgulayan Uzan, şöyle dedi: "Bulanık'ta görevlendirmeden önceki çukur siyaseti, esnafın 96 gün kepenk kapatmak zorunda kalması, belediyenin iş makineleriyle çukur kazması, iş adamlarından haraç alınması gibi olaylar insanları bıktırmıştı. Bulanık yaşanmaz bir hale gelmişti. Şükürler olsun devletimizin görevlendirmesiyle başkan vekili olarak göreve başladık. İlk önce durum tespiti yaptık. Ardından 40 projeyi hayata geçirdik. Toplamda 75 milyon lira harcama yaparak belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmaya çalıştık. En önemli projemiz, içme suyu ve kanalizasyondu. Bunları da İller Bankamızın desteğiyle hayata geçirdik." Kilitli parke projesini tamamladıklarını, her mahalleye iki park yaptıklarını, taziye paketi ve "hoş geldin bebek" uygulamalarıyla vatandaşların gönlüne dokunmaya çalıştıklarını aktaran Uzan, hiç hizmet almayan mahalleleri hizmetle buluşturduklarını ifade etti. Uzan, imarsız alanları imarlı hale getirdiklerini, 18. madde uygulamasıyla gasp edilen alanları devletin, hazinenin mülkiyetine kazandırdıklarını vurguladı.