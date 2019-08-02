40 saniyede 80 bin TL'lik telefon çaldılar, İstanbul'da yakalandılar

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te telefon bayisinden 40 saniye içerisinde yaklaşık 80 bin TL değerinde cep telefonu, saat ve tablet çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. Polis, hırsızları yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası kaydı izleyerek aracın yerini tespit etti.

Olay, 27 Haziran günü İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerindeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. İstanbul'da aracın plakasını çalarak kendi kullandıkları otomobile takan hırsızlar, İzmit'e geldi. Saat 04.00 sıralarında dükkânın camını taşla kırarak içeri giren 4 kişi, 40 saniye içerisinde yaklaşık 80 bin TL değerindeki 20 cep telefonu, 1 akıllı saat ve 1 tablet çaldı.

YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İZLENEREK ARAÇ TAKİP EDİLDİ

Sabah işe gelen çalışanların hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis işyerinde incelemede bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızların kullandığı aracı takip etti. Araç sahibinin Ş.G. (32) olduğunu belirleyen polis, Ş.G.'yi takibe alarak çetenin diğer üyeleri olan hırsızlık suçundan 3 adet sabıka kaydı olan M.B.K. (20), hırsızlık suçundan 5 adet sabıka kaydı olan A.G. (19), İ.Y. (19) ve hırsızlık suçundan 9 adet sabıka kaydı olan Ş.Ş.’nin (24) kimliklerini tespit etti.

Polis, dün sabah İstanbul Küçükçekmece'deki 5 farklı yerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.G., A.G., M.B.K ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, Ş.Ş. ise firar etti. 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdiklerini ve çeteyi 'Dayı' lakaplı Ş.Ş.'nin yönettiğini söyledikleri öğrenildi.

Çaldıkları cep telefonları, akıllı saat ve tableti sattıkları öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.B.K. adliyeye sevk edilirken, "Çekmeyin" diye bağırarak gazetecilere saldırmaya çalıştı.