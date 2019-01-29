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40 senedir görmediği annesini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşayan 42 yaşındaki Ozan Altınok, 28 yıldır 14-15 yaşlarındayken Almanya’da bulunduğunu öğrendiği annesini arıyor.

Elazığ’da yaşayan 42 yaşındaki Ozan Altınok, 28 yıldır 14-15 yaşlarındayken Almanya’da bulunduğunu öğrendiği annesini arıyor. Altınok, tüm çabalarına rağmen ulaşamadığı annesinin bulduğu bir kare fotoğrafını ise yanından ayırmıyor.
Elazığ’da özel bir firmada çalışan 42 yaşındaki Ozan Altınok, yıllardır anne özlemi çekiyor. Babaannesi ve dedesinin büyüttüğü Altınok, 14-15 yaşına geldiğinde aslında ağabeyiyle birlikte Almanya’da doğduğunu ve öz annesinin başkası olduğunu öğrendi. Öğrendiği gerçekle büyük şok yaşayan Altınok, öz annesi Mariana Linzmeier’e ait siyah beyaz bir fotoğraf buldu. 28 yıldır annesine ulaşmaya çalışan Altınok, annesine kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

"Bir kere annemi görmek istiyorum"
Almanya’da doğduğunu anlatan Ozan Altınok, "Babam orada evlenmiş, ben ve ağabeyim olmuşuz. 1 yaşında beni getirmiş. 1 veya 2 yaşlarında buradayken aksaklıklardan dolayı annem bizi bulamamış. O yüzden ben öz annemi 14-15 yaşlarında öğrendim. Yurt dışında olduğunu duydum, araştırdım ama bulamadım. Arkadaşlar da yardımcı oldular. Eski patronumun kaynı yardımcı oldu. O zaman buldum ama eşi rahmetli olunca bulamadık ve öyle kaldı. Şu anda uğraşıyoruz, niyetim annemle görüşmek. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da tam bilmiyorum ama dediklerine göre yaşıyor. Bir kere annemi görmek istiyorum. Yardımcı olabilecek kim varsa bana yardımcı olsun, ben başka bir şey istemiyorum" dedi.
Elindeki fotoğrafın yaklaşık 20 senedir kendisinde olduğunu aktaran Altınok, "Ağabeyimde bir fotoğrafı vardı ama onu kaybettim. O fotoğrafı bulsaydım çok güzel olacaktı ama bulamadım. Çok uğraştım. Askere gitmeden uğraştım. Askerden geldikten sonra epeyi uğraştım, bir ara baktım, daha bulamıyorum vazgeçtim. Şimdi yine arıyorum. Ölmüş olsa haberim olur. Yaşıyorsa dünya gözüyle son bir kez göreyim. Kendisi isterse benim yanımda kalsın. Annemle yaşamak istiyorum. Ölene kadar bakarım ama kendi benim oraya gitmemi isterse ben de giderim, sorun değil. Şuanda Alman vatandaşı değilim. Buranın vatandaşıyım. Doğumum orada ama bir kağıt lazımdı, ağabeyim yollamayınca öyle kaldı" diye konuştu.

"40 senedir ne görmüşüm ne etmişim"
Annesinin ortalama 70 yaşlarında olabileceğini aktaran Altınok, "Şimdi ne söylesem yalan olur. Annem zamanında beni aramış da halalarım ve rahmetli eniştem sakladıkları için bulamamış. Kadın da yabancı olduğu ve bir şey de bilmediği için öyle kalmış. Beni 9 ay karnında taşıyan bir kadın. 40 senedir ne görmüşüm ne etmişim. Dünya gözüyle bir kere göreyim. Babam geldikten sonra evlenmiş, analığım var. Ama ben ve ağabeyim orada kalmadık. Babamın annesi ile babası ve halalarım büyüttü. Rahmetli olana kadar onların yanında kaldım. Halalarımın, dedemin ve nenemin yanında kaldım. İki tane üvey kardeşim var, ikisi de Bingöl’deler, analığımla beraberler. Çok yere başvurdum, haber çıkmadı, öyle kaldı. Burada tek yaşıyorum" dedi.

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