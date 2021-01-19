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  4. 40 TL’lik testle bağırsak kanserine erken teşhis

40 TL’lik testle bağırsak kanserine erken teşhis

19.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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40 TL’lik testle bağırsak kanserine erken teşhis

İngiltere'de bağırsak kanserini erken safhada tespit eden 40 TL'lik bir test geliştirildi. Testin, korona nedeniyle gözden kaçırılan vakaları bularak binlerce hayatı kurtarması hedefleniyor.

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, sağlık çalışanları salgına karşı gündüz gece demeden mücadele veriyor. Bu dönemde koronadışındaki hastaların teşhis ve tedavisi ise en çok sıkıntı yaşanılan durumlardan biri.

İngiltere’de Exeter Üniversitesi araştırmacıları, bu soruna yönelik bağırsak kanserini erken safhada tespit eden bir test geliştirdi. Hastaneye gitmeye gerek duyulmayan testin maliyeti yalnızca 4 sterlin (40 TL).

SADECE 8 VAKA ISKALADI

3 bin 890 kişinin katılımıyla çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, dışkıdaki gizli kan izlerini tespit ederek 618 potansiyel kanser vakası buldu. Bunlardan 43’ü yalnızca bir yıl içerisinde kanser teşhisi koyulan hastalar oldu. Testin yalnızca 8 potansiyel vakayı ıskaladığı belirtildi.

HERKESE DAĞITILMALI

Testin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından ülkenin dört bir yanında dağıtılması gerektiğini ifade eden çalışma ekibinden Sarah Bailey, “Çalışmalarımız oldukça heyecan verici. Pahalı olmayan bir testle düşük risk grubundaki kişileri bile hızlıca tespit edip olası kanser vakalarını bulabiliyoruz. Korona nedeniyle yoğun baskı altındaki sağlık sistemi içerisinde bu kişileri tespit edip tedaviye yönlendirmek çok önemli. Binlerce hayat kurtarılabilir” dedi.

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