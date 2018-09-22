HABER

40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

KARS’ın Arpaçay ilçesinde Ergül ailesine komşuları tarafından hayvanlarına yedirmek için verilen 40 ton ot, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesinde Ergül ailesine komşuları tarafından hayvanlarına yedirmek için verilen 40 ton ot, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Gülpaşa Ergül (75), “Kime ne yaptık, kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar” diye gözyaşı döktü.
Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde Ergül ailesi uyurken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 40 ton ot yığınını ateşe verdi. Bir süre sonra uyanıp yangını fark eden aile, itfaiye ekiplerine haber verdi. Arpaçay itfaiyesinin aracı arızalı olması nedeniyle köye, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saatte olay yerine ulaşan ekipler, yangının eve, ağaçlara ve diğer malzemelere sıçramaması için önlem aldı.
Oğlu ve ailesiyle birlikte yaşayan Gülpaşa Ergül, gözyaşlarını tutamadı. Oğlu Bilgin Ergül’ün hastanede tedavi gördüğünü, gelini ve torunlarıyla birlikte zor geçindiklerini söyleyen Gülpaşa Ergül, gözyaşlarını içinde, "Kime ne yaptık ? Kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar. Bizim suçumuz, günahımız ne? Düşmanımız olduğunu bilseydik, sabaha kadar kapıda bekçilik yapardık. Ne bilelim ki böyle olacak. Gece saatlerinde oldu yangın, pencereden baktık ki; alev çıkıyor. Otların hepsini komşular getirmişti" dedi.
Koçköy jandarma ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları

PARTNERYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilirYüzde oluşan lekelere dikkat! Nedeni bu olabilir
Şarampole uçan kamyonun şoförü öldüŞarampole uçan kamyonun şoförü öldü
Çalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları depoda bulunduÇalınan 1 milyon liralık oto yedek parçaları depoda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İlginizi Çekebilir

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Gözaltına alınan eski emniyet amirinden polislere: Bekleyin eski günler gelecek, bunun hesabı sorulacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.