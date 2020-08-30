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40 tonluk beton mikserinin altında kalan araçtan sağ kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bursa’da 40 tonluk beton mikseri virajı alamayınca karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi.

Bursa’da 40 tonluk beton mikseri virajı alamayınca karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı kadın çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Orhaneli yolu Doğancı mevkisinde tek şeritli dik ve virajlı yolda meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan 06 DV 0312 plakalı beton mikseri, karşı şeritten gelen 35 HAC 95 plakalı otomobilin üzerine devrilip sürüklenmeye başladı. Araçla birlikte sürüklenmeye devam eden mikser, 16 NYY 69 plakalı aracada çarptıktan sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Bursa-Orhaneli yolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri beton mikserinin altında kalan otomobildeki kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarmayı başarırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralan 3 araç sürücüsü de ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kapanan yol ise kazalı araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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