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40 ülke gezdi, açtığı fotoğraf sergisiyle 350 çocuğu giydirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

    YOZGAT'ta yaşayan emekli memur Oktay Yıldırım (53), fotoğraf tutkusu nedeniyle 15 yılda 40 ülke gezdi.

YOZGAT'ta yaşayan emekli memur Oktay Yıldırım (53), fotoğraf tutkusu nedeniyle 15 yılda 40 ülke gezdi. Gezdiği ülkelerin fotoğraflarından oluşan sergide toplanan hayır paralarıyla 350 çocuğa destek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Yaklaşık 37 bin lira para toplandı, 350 çocuğu giydirdik ve onları sevindirdik" dedi.

Yozgat'ta memur olan, evli ve 2 çocuk babası Oktay Yıldırım, 2004 yılında Almanya'ya gitti. Fotoğraf tutkunu olan Yıldırım, insanları, şehirleri, tarihi yapıları, yöresel yemekleri ve insan yüzlerini fotoğrafladı. Yıldırım, daha sonra Fransa, Nepal, Hindistan ve çok sayıda ülkeyi ziyaret etti. 2017 yılında emekli olan Yıldırım, aynı yıl gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraf karelerinden sergi açtı. Yıldırım, sergiden elde ettiği gelir ile maddi durumu iyi olmayan 350 çocuğa yardımda bulundu. Yurt dışı ziyaretlerini sürdüren Yıldırım, 15 yılda 40 ülkeyi gezdiği belirtti.

Fotoğraf çekmek için yeni yerler keşfetmekten heyecan duyduğunu söyleyen Yıldırım, "En çok Hindistan ve Fas'ı sevdim. Gittiğim ülkelerin birçoğunu turla gezdim. Yemekle ilgili bazı sıkıntılarım oldu ama ekmek ve peynirle birçok ülkeyi gezebildim" dedi.

'SERGİDE ÇOCUKLAR İÇİN 37 BİN TL TOPLADIK'

Yıldırım, insanların hayatlarına dokunmak için 2 yıl önce proje geliştirdiğini söyledi. Proje kapsamında çektiği fotoğraflardan sergi açtığını belirten Yıldırım, "Yaklaşık 37 bin lira para toplandı. Biz 350 çocuğu giydirdik ve onları sevindirdik" diye konuştu.

Oktay Yıldırım, "Dünyanın her yerinde mutlaka bir Türk ile karşılaşabiliyorsunuz. Dil bilmek gerekiyor ama bilmeden de bir şeyler yapabiliyorsunuz" dedi.

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