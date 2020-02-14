40 Ülkeden Üst Düzey Liderler Münih'te Buluşuyor

14 Şubat, Cuma günü başlayan ve 56'ncı kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 40 devlet ve hükümet başkanı ile 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanının katılacağı açıklandı. Konferansta bu yıl tartışılacak ana başlıksa 'Batısızlık'.

1963 yılından bu yana geleneksel olarak Şubat ayının ikinci haftasonunda Almanya’nın Münih kentinde yapılan konferans, dünyanın dört bir yanından siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının kilit isimlerini bir araya getiren en önemli uluslararası platformlardan biri.

Pazar gününe dek sürecek bu yılki konferansa, Almanya’dan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, CDU liderliğinden istifasıyla bu hafta gündemi belirleyen Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas gibi siyasetçiler katılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lawrow, Çin Dışişleri Bakanı Wang Ji Münih’e gelecekleri açıklanan siyasetçilerden bazıları.

Güvenlik Konferansına ilk kez davet edilen Kuzey Kore’yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong temsil edecek. Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un diplomatik yakınlaşmaları sonrasında, ülkenin uluslararası toplantılara katılmasında bir sorun olmadığını söyledi.