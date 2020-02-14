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40 Ülkeden Üst Düzey Liderler Münih'te Buluşuyor

14.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

14 Şubat, Cuma günü başlayan ve 56'ncı kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 40 devlet ve hükümet başkanı ile 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanının katılacağı açıklandı. Konferansta bu yıl tartışılacak ana başlıksa 'Batısızlık'

40 Ülkeden Üst Düzey Liderler Münih'te Buluşuyor

14 Şubat, Cuma günü başlayan ve 56'ncı kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na 40 devlet ve hükümet başkanı ile 100’e yakın dışişleri ve savunma bakanının katılacağı açıklandı. Konferansta bu yıl tartışılacak ana başlıksa 'Batısızlık'.

1963 yılından bu yana geleneksel olarak Şubat ayının ikinci haftasonunda Almanya’nın Münih kentinde yapılan konferans, dünyanın dört bir yanından siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının kilit isimlerini bir araya getiren en önemli uluslararası platformlardan biri.

Pazar gününe dek sürecek bu yılki konferansa, Almanya’dan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, CDU liderliğinden istifasıyla bu hafta gündemi belirleyen Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas gibi siyasetçiler katılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lawrow, Çin Dışişleri Bakanı Wang Ji Münih’e gelecekleri açıklanan siyasetçilerden bazıları.

Güvenlik Konferansına ilk kez davet edilen Kuzey Kore’yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong temsil edecek. Konferans Başkanı Wolfgang Ischinger, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un diplomatik yakınlaşmaları sonrasında, ülkenin uluslararası toplantılara katılmasında bir sorun olmadığını söyledi.

Diğer taraftan, ABD’nin üst düzey temsilcisi olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Münih’e gelecek. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Enerji Bakanı Dan Brouillette ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de konferansa katılacak isimler arasında. Microsoft Başkanı Brad Smith ve Facebook’un kurucusu Marc Zuckerberg de Amerika’dan Münih’e gelecek simalardan bazıları.

Konferansta Türkiye’yi Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Çavuşoğlu ve Akar’ın Rus, Alman ve ABD’li meslektaşlarıyla ikili görüşmelerde biraraya gelmeleri ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle, Libya meselesini ele almaları bekleniyor. Konferans kapsamına Pazar günü, üç hafta önce Berlin’de Libya Konferansı’nda buluşan dışişleri bakanlarının tekrardan toplanarak, geçen sürede alınan mesafeyi masaya yatıracakları açıklandı.

Münih’teki konferansın ana başlıklarını Suriye ve Libya konularının dışında uluslararası terörizm, Ukrayna sorunu ve Avrupa’daki sığınmacı krizi oluşturuyor.

Konferansa katılımcıların tartışması amacıyla her yıl bir ana başlık veriliyor Bu yılki başlık ‘Westlessness’, yani ‘Batısızlık’.

"Dünya giderek daha az Batılı hale geliyor" diyen Konferans Başkanı İschinger, ‘Batı değerleri’ olarak tanımlanan insan hakları, basın ve fikir özgürlüğü, eşitlik gibi değerlerin giderek anlam ve önem kaybettiğini savunarak, Batılı ülkelerin bir krizden geçtiğini ifade ediyor ve aşırı sağcı partilerin yükselişini bu gidişata bağlıyor. Konferans öncesinde yapılan sunumda, Başkan Trump’ın Afganistan ve Ortadoğu’dan çekilme planlarının özellikle Avrupa devletlerini yeni stratejiler belirlemeye zorlayacağı tezine vurgu yapılıyor.

Bu arada Güvenlik Konferansı’nda bu yıl güvenlik tedbirleri daha da artırıldı. Konferansı korumak için 4 bin polis görev yaparken, her yıl olduğu gibi bu yıl da konferansa karşı gösteriler düzenleniyor.

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