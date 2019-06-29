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40 yaş sonrası yüzde 90 azalıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Özekinci, kadınlara 'çocuk sahibi olmayı ertelemeyin' uyarısında bulundu. Yaşlanmayla birlikte kadınların yumurta rezervlerinin azaldığını belirten Doç. Dr. Özekinci, "40 yaş sonrası bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. 46 yaşındaki bir kadından yumurta elde edebilirsiniz ancak onun genetik olarak sağlam olma ihtimali yüzde 1’in altındadır" dedi. Düzenli adet gören kadının, bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamaması durumunda mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurması gerektiği konusunda uyaran Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özekinci, önemli uyarılarda bulundu. Kadınların üreme oranının 35’ten sonra giderek düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "35 yaş üstündeki kadınlarda ise genellikle bekleme süremiz bir yıl değildir. Bu yaştan sonra hemen 6 ay içerisinde eğer gebelik olmuyorsa onun ardından bu konunun uzmanlarıyla görüşmeleri gerekir" diye konuştu. EN DOĞURGAN OLDUĞU YAŞ 20-29 ARASI Yumurta kalitesinin azalma nedeninin yaş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Özekinci, "Yaş en temel ve bağımsız faktördür. Bir kadının en doğurgan olduğu yaş 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşta hem yumurta rezervi, hem kalitesi iyidir. 40 yaşından sonra bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. Kadının eğer ailesinde 40 yaş öncesi bir menopoz öyküsü varsa, daha önce herhangi bir sağlık problemi nedeniyle yumurtalık cerrahisi geçirdiyse, her iki yumurtalığı ya da tek bir yumurtalığında çikolata kisti öyküsü varsa bu tür durumlarda mutlaka daha erken kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir" dedi. “SPERM SAYISINDA YÜZDE 50 AZALMA VAR” Erkeklerin sperm kalitesinde yarıya yakın oranda bir azalma olduğunu dikkat çeken Doç. Dr. Özekinci şöyle devam etti: "1950-60’lı yıllardaki sperm analizi ile günümüz sperm analizlerini kıyasladığımızda yarıya yakın bir azalma olduğunu görürüz. Bunun en önemli nedenleri çevresel faktörler, beslenme, obezite olabilir. Obez erkeklerde üretkenliğin azaldığını biliyoruz. Sigara içen erkeklerin ise sperm kalitesinde belirgin bozukluklar görüyoruz. Erkeklerin uzun süre sıcağa maruz kalması sperm sayısını olumsuz etkiliyor." Tedavide en etkili yöntemin tüp bebek yöntemi olduğuna dikkat çeken Özekinci, "Bu yöntemde, kadından yumurta hücrelerini alıp onları erkekten elde edilen sperm ile döllersiniz. Erkeklerin eğer semeninde sperm yoksa o zaman testisten biyopsi alarak sperm elde edersiniz. Biz spermi yumurtaya enjekte ediyoruz. Bu şekilde bir embriyo elde ediyoruz. Şiddetli erkek faktöründe tüp bebek çözümdür" ifadelerini kullandı. “ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ERTELEMEYİN” Kadınlara çocuk sahibi olmayı ertelememeleri uyarısında bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Özekinci şöyle devam etti: "Kadın doğasına göre en üretken çağ, 20-29 yaş olabilir. Bir insan 38, 40 yaşında da gebe kalabilir ama olasılıklar giderek azalır. Ben kadınlara, çocuk sahibi olmayı ertelememeyi öneriyorum. Denetimli merkez ve uzman gözetiminde bu tedavinin yapılmasını öneriyorum. Obezite bu noktada önemli bir sağlık sorunu. Sigara hiç önermediğimiz bir alışkanlık. Dengeli beslenme ve spor oldukça önemli. Yumurtalıklar için yaş tamamen bağımsız bir faktör. Biz mutlaka dengeli beslenme sigaradan uzak durmayı öneriyoruz. 44 yaşında siz ne kadar sağlıklı olursanız olun yumurtalıklarınız 44 yaşındadır. Her kadın farklı rezervle dünyaya gelir."

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