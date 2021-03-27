40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte 40 yaş üstü aşı tarihleri

27 Mart 2021 tarihi itibariyle 15 milyona yakın vatandaşımızın aşı olduğu koronavirüs salgınında artık sıra 60 yaş üstü vatandaşlar da koronavirüs aşılarını olmaya başladı. 60 yaş üstünün aşılama çalışmalarının başlamasının ardından vatandaş 40 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

40 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki hafta, 60 ile 65 yaş arası bireylerin aşılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Gelecek haftadan (yani bu hafta) itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."

Fatih Altaylı’nın Habertürk’te yer alan köşesinde ise aşılarla ilgili önemli bilgiler yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme gerçekleştiren Altaylı kamuoyu ile önemli bilgiler paylaştı. Altaylı’nın yazısında Bakan Koca’nın şu ifadelerine yer verildi:

"Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık. Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık."

