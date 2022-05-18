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40 yaş üzeri erkekler dikkat! Hayatı tehdit eden iki işareti kaçırmayın

18.05.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erektil disfonksiyon vakalarının yüzde doksanı belirtiler sayesinde tespit edilebilir. Ancak başka hastalıklarla karıştırıldığında veya umursanmadığından ötürü erektil disfonksiyon hastalığı kolaylıkla teşhis edilemiyor. Halk arasında iktidarsızlık olarak da bilinen ve genellikle utanıldığı için söylenmeyen sertleşme güçlüğü belirtileri zamanında fark edilip tedavi edilmezse potansiyel olarak ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

40 yaş üzeri erkekler dikkat! Hayatı tehdit eden iki işareti kaçırmayın

Erektil disfonksiyon, halk arasında iktidarsızlık olarak bilinir ve dünya çapında 40 yaş üzeri her 5 erkekten birinde vardır. Birçok sağlık sorununda olduğu gibi sertleşme güçlüğünde de vakitlice teşhis çok önemlidir.

Cinsel birliktelik için peniste yeterli sertlik yani ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe olarak tanımlanana bu şikâyet, erkeklerde psikolojik olarak baskı da yaratmaktadır. Erkekler arasında sosyal bir tabu olarak genellikle yokmuş gibi davranılan erektil disfonksiyonun ölümcül iki hastalıkla bağlantısı olduğu iddia edildi.

HAYATINIZI RİSKE ATMAYIN

Erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık, yaşamı tehdit eden iki hastalığı tetikleyebilir. Bunlardan biri kal hastalıkları diğeri ise diyabet! Erektil disfonksiyon için yardım aramayan erkekler bu nedenle hayatlarını riske atıyor olabilir. Uzmanlara göre kalp hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet, penise giden kan akışını etkileyerek erektil disfonksiyona yol açabilir.

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Erektil disfonksiyon veya iktidarsızlığa dikkat etmek hayati derecede önemlidir, çünkü bu ciddi kardiyovasküler sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

İngiliz Ürolojik Cerrahlar Derneği'nin bulguları, iktidarsızlıktan mustarip erkeklerin yüzde 90'ının sorunlarının altında yatan en az bir fiziksel neden olduğunu gösteriyor.

Vakaların yüzde 40'ında soruna kardiyovasküler hastalık neden olurken, yüzde 33'ü diyabete neden oldu.

İktidarsızlık, sinir uyarılarının beyinden penise transferinin bozulduğu Parkinson ve multipl skleroz gibi nörolojik durumların da bir işareti olabilir.

EREKTİL DİSFONKSİYON BELİRTİLERİ

  • Sigara, uyuşturucu ve alkol tüketimi sebebiyle oluşan dolaşım sorunları
  • Toplardamarların işlevlerini tam şekilde yerine getirememeleri ve peniste gerektiği kadar kan toplanmaması
  • Atardamarlarda darlaşma meydana gelmesi ve penise daha az kan gitmesi
  • Sertleşmede önemli etkileri olan testosteron hormonunda yetersizlik
  • Kalp damar hastalıklarına ve hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkan dengesiz durumlar
  • Kullanılan ilaçların yan etkileri
  • Psikolojik olarak ortaya çıkan stres, kaygı ve depresyon durumları
  • Yaşın ilerlemesi
  • Genetik


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