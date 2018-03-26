40 yaşına Las Vegas'taki striptiz kulübünde girdi

Maddi sıkıntılar çektiğini öne süren Kevin Federline, bu sebepten çocuklarının nafakasını ödemiyordu.

Kevin Federline yeni yaşını kutladı

1 / 10 Britney Spears ile olan evliliği ve çocukların nafaka krizi ile adı sıkça anılan dünyaca ünlü rap sanatçıcı Kevin Federline yeni yaşını kutladı

2 / 10 Ünlü isim 40. yaş günü için Las Vegas striptiz kulübüne gidip gönlüce eğlendi.

3 / 10 Federline'nın doğum günü pastası da partisi kadar ilginçti. 100 dolarlık banknotla ve silahla Federline'nın yüzü olan pasta ilgi çekti.

4 / 10 Lüks doğum günü ile dikkat çeken Federer, çocukların nafakasını vermemek için parası olmadığını öne sürüyordu.

5 / 10 Bu gelişmelerin ardından Britney Spears bakalım nasıl bir hamle yapacak.

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