40 yaşına Las Vegas'taki striptiz kulübünde girdi

Maddi sıkıntılar çektiğini öne süren Kevin Federline, bu sebepten çocuklarının nafakasını ödemiyordu.
Kevin Federline yeni yaşını kutladı
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Britney Spears ile olan evliliği ve çocukların nafaka krizi ile adı sıkça anılan dünyaca ünlü rap sanatçıcı Kevin Federline yeni yaşını kutladı
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Ünlü isim 40. yaş günü için Las Vegas striptiz kulübüne gidip gönlüce eğlendi.
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Federline'nın doğum günü pastası da partisi kadar ilginçti. 100 dolarlık banknotla ve silahla Federline'nın yüzü olan pasta ilgi çekti.
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Lüks doğum günü ile dikkat çeken Federer, çocukların nafakasını vermemek için parası olmadığını öne sürüyordu.
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Bu gelişmelerin ardından Britney Spears bakalım nasıl bir hamle yapacak.
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