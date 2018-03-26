MAGAZİN

40 yaşına Las Vegas'taki striptiz kulübünde girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Britney Spears'ın eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline, 40. yaşı için striptiz kulübünde parti verdi.

Maddi sıkıntılar çektiğini öne süren Kevin Federline, bu sebepten çocuklarının nafakasını ödemiyordu.

Kevin Federline yeni yaşını kutladı

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Britney Spears ile olan evliliği ve çocukların nafaka krizi ile adı sıkça anılan dünyaca ünlü rap sanatçıcı Kevin Federline yeni yaşını kutladı

Britney Spears ile olan evliliği ve çocukların nafaka krizi ile adı sıkça anılan dünyaca ünlü rap sanatçıcı Kevin Federline yeni yaşını kutladı
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Ünlü isim 40. yaş günü için Las Vegas striptiz kulübüne gidip gönlüce eğlendi.

Ünlü isim 40. yaş günü için Las Vegas striptiz kulübüne gidip gönlüce eğlendi.
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Federline'nın doğum günü pastası da partisi kadar ilginçti. 100 dolarlık banknotla ve silahla Federline'nın yüzü olan pasta ilgi çekti.

Federline'nın doğum günü pastası da partisi kadar ilginçti. 100 dolarlık banknotla ve silahla Federline'nın yüzü olan pasta ilgi çekti.
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Lüks doğum günü ile dikkat çeken Federer, çocukların nafakasını vermemek için parası olmadığını öne sürüyordu.

Lüks doğum günü ile dikkat çeken Federer, çocukların nafakasını vermemek için parası olmadığını öne sürüyordu.
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Bu gelişmelerin ardından Britney Spears bakalım nasıl bir hamle yapacak.

Bu gelişmelerin ardından Britney Spears bakalım nasıl bir hamle yapacak.
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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears Kevin Federline

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