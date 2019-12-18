HABER

40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 02:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu. Esen'in en az 10 gün önce düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Karahasanlı mahallesindeki 800. Yıl Konutları'nda gece saat 23.00 sıralarında bir apartmandan polise keskin koku ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giden polis ekipleri beşinci kattaki daireye girdiklerinde banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesediyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Halit Esen'in en az 10 gün önce banyoda düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Maske takarak daireye giren olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Esen'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından apartmandan indirilerek cenaze aracına konan ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Esen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
Balıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldüBalıkesir'de bir kadın pompalı tüfekle öldürüldü
Boşanma aşamasındaki kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdüBoşanma aşamasındaki kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini tüfekle öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

AVM'de facia! Devrilen tonlarca ağırlıktaki vinç sonu oldu!

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu Irak, Ürdün ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Trafik polislerince uygulama bölgesinde bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Polisler görüntüleri izler izlemez karakola çağırdı!

Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu!

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.