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40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 22:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün organları 5 hastaya umut oldu.Geçirdiği bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirilen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün yapılan tetkik, tedavi ve müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün organları 5 hastaya umut oldu.

Geçirdiği bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirilen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün yapılan tetkik, tedavi ve müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi’nin tecrübeli ekipleri tarafından Karagöz ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı konusunda onay alınarak vakit kaybetmeden işlemler başlatıldı. Merhum Karagöz’ün karaciğer, böbrekler ve korneaları başarıyla gerçekleşen operasyonlar sonucunda nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.

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