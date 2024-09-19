40 yaşından sonra gelen hastalık! Ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri o hastalığın belirtileri olabilir

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Anıl Berk, 40 yaş ve sonrasına seslendi. Doktor, en çok görülen kanser türünü açıkladı. Lenfoma kanser türünün belirtileri olan ateş, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi sorunlar yaşayan vatandaşların erken tanı için hekime başvurması gerektiğini belirtti.

GEÇ OLMADAN FARK EDİLMELİ

Lenfoma'nın insan vücudunda yavaş ilerlediğini söyleyen Dr. Anıl Berk, "Lenfoma vücudumuzu ateşli hastalıklara karşı koruyan kan hücreli olan lenfositlerin anormal şekilde çoğalması ve büyümesiyle oluşan bir çeşit kanser türüdür" dedi.

Dr. Anıl Berk, bu kanser türünün en çok lenf bezlerinde görüldüğünü söyledi. Doktor, hastalığın insan vücüdunda ağrısız şekilde ilerlediğini belirtti. Dr. Anıl Berk, "Dalak, Mide, Deri ve Kemik İliğinde sıklıkla görülebilir. Lenfoma; 2 türe sahiptir. Ağresif Lenfoma ve iyi huylu Lenfoma olarak adlandırılır. 40 yaşından sonra artış gösteren bir kanser türü olsada Lenfoma her yaşta görülebilir" diye konuştu.

Lenfoma belirtileri gören insanların vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları gerektiğini ifade eden Dr. Anıl Berk, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Genellikle hasta hekime başvurduğunda boyun, koltuk altı ve kasıklarda ağrısız şişlik olduğunu söyler. Lenfoma belirtilerinde hekimlerin B Semptomlar dediği; Ateş, kilo kaybı ve çamaşır değiştirecek kadar terleme çok önemlidir ve kötü gidişe delalet edebilir. Lenfomaya karşı uyanık olmalı ve belirtilerden birkaçı dahi görülse erken tanı için acilen hekime başvurulması gerekir."

(İHA)