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40 yıl önce aldıkları tarlanın kiralanmasına tepki gösterdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Oruç Mahallesi'nin sakinleri, 40 sene önce aralarında para toplayıp, köy tüzel kişiliği adına satın aldıkları 48 dönümlük tarım arazisinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne kiralanmasına tepki gösterdi.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Oruç Mahallesi'nin sakinleri, 40 sene önce aralarında para toplayıp, köy tüzel kişiliği adına satın aldıkları 48 dönümlük tarım arazisinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne kiralanmasına tepki gösterdi. Vezirköprü ilçesinin 64 haneli Oruç Mahallesi'nde yaşayanlar, 40 yıl önce, mahallerindeki 48 dönümlük tarlayı aralarında para toplayarak, o dönemki köy tüzel kişiliği adına satın aldı. 'Bütün Şehir Yasası' ile birlikte, iddiaya göre, köyün mahalle statüsüne geçmesiyle tarlanın durumu da değişti. Vezirköprü Belediyesi'nce çıkılan ihale sonucu mahalle sakinleri, araziyi 3 yıl süresince kiralayıp para ödeyerek, kullanmaya devam etti; ancak bu yıl ihale yapılmadı. Muhtar Galip Tetik, mahallede yaşayan 12 ailenin tarım yaptığı arazinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne kiralandığını öğrendi. Bunun üzerine duruma tepki gösteren yöre sakinleri, tarlada bir araya gelerek, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Tetik, "40 yıl önce burası o zamanki parayla 150 bin TL'ye alınmış. Herkes parasını, altınını vermiş. Köy tüzel kişiliği adına alındı; ancak sonra köy statüsünden çıkarılıp, mahalleye çevrilince tüzel kişiliğe ait olan bütün mülkler Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bu tarlalarda bizden çıktı. Biz satın aldığımız araziyi yeniden kiralayıp kullanıyorduk. Şimdi o da elimizden alındı. Vatandaşlarımız mağdur durumda. Yetkililerden bu sorunun çözümü için yardım bekliyoruz" dedi.

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