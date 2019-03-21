Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- VAN'da oturan Meruşah Gencer (57), iki böbreği de iflas eden 40 yıllık eşi Rıza Gencer'e (60) böbreğini verdi. Meruşah Gencer, "10 çocuğumun babası, 13 torunumun dedesi. 40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi böbreğimi" dedi.

Van'da çiftçilik yapan Rıza Gencer'e, 4 yıl önce sırt ve şiddetli bel ağrıları şikayetiyle gittiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca doktor kontrolünde ilaçlarını kullanıp hayatını sürdürmeye çalışan Rıza Gencer, 3 yıl önce iki böbreğinin de iflas etmesi üzerine diyalize bağlı yaşamını sürdürmeye çalıştı. Babalarının ağrılarını dindirmek isteyen çocukları ile eşi böbrek bağışlama kararı aldı. Fakat Rıza Gencer eşi ve çocuklarının bağış teklifini geri çevirdi.

EŞİNİN ISRARINA DAYANAMADI

Doktorlarının tavsiyesi üzerine 3 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Gencer çifti, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tek çarenin böbrek nakli olduğunu öğrendi. Meruşah Gencer, 40 yıllık eşinin ağrılarını dindirmek için bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Eşinin ısrarı üzerine Rıza Gencer, bağışı kabul etti.

DOKULARI UYUMLU ÇIKTI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonrasında Meruşah Gencer ile Rıza Gencer'in dokuları uyumlu çıktı. Hazırlıkların ardından Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibinin 2,5 ay önce gerçekleştirdikleri operasyonla, Meruşah Gencer'in bir böbreği eşine nakledildi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında bir gün yoğun bakımda yatan çift, ardından servise aynı odaya alındı. Yıllardır aynı yastığa baş koyan Gencer çifti, sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.

'ÖLECEĞİMİ BİLSEM BÖBREĞİMİ VERİRDİM'

Eşinin böbreğiyle hayat bulan Rıza Gencer, çocukları, torunları ve eşiyle sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Rıza Gencer, "Eşim 'Öleceğimi bilsem de böbreğimi vereceğim' demiş, bundan büyük mutluluk var mı" dedi. Eşinin ısrarıyla bağışçı olmasına razı olduğunu aktaran Rıza Gencer, "Diyalizden kurtulmam ve acılarımın dinmesi için eşim böbreğini verdi. Eşimin beni çok sevdiğini biliyordum. Ben bu rahatsızlıktan ve ölümden kurtulayım diye dua ediyordu. Allah razı olsun, elbette ben de onu seviyorum. 40 yıllık evliyiz, hızla sağlığıma kavuşmayı bekliyorum" dedi.

MUTLULUKTAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Meruşah Gencer, eşinin 3 yıldır diyalize girdiğini ve her seferinde 4 saat kaldığını belirterek, böbrek bağışlama teklifinde ısrarcı olduğunu ve kendisini ikna ettiğini söyledi. Meruşah Gencer, "Böbreğini verecek olan bendim ama yine de onu ikna için uğraştım. Şu an mutluyum. Kolay değil 40 yıllık eşim, 10 çocuğumun babası, 13 torunumun dedesi. Zaten doktorlarımız da tek böbreğin insana yettiğini söylüyordu. Benim iki böbreğim vardı paylaştık. Allah bugünleri gösterdi. Şimdi ona göstermeden mutluluk gözyaşı akıtıyorum" dedi.

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