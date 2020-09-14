40 yıl önce öldürülen genç kızın katili tespit edildi!

ABD'de 40 yıllık cinayet DNA ile günyüzüne çıktı. ABD'nin Lowa eyaletine bağlı Cedar Rapids şehrinde 19 Aralık 1972 tarihinde meydana gelen olayda, Michelle Martinko'nun ailesiyle birlikte koro yemeği töreni öncesi Westdale Alışveriş Merkezi'ne gittiği sırada, arkadaşlarıyla buluşmak için ailesinden ayrılan genç kızın daha sonra alışveriş merkezinin otoparkında ölü bulunduğu belirtildi.

KATİL KOMŞUSUNUN AKRABASI ÇIKTI

Martinko'nun göğüsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçaklandığı ifade edildi. Korkunç cinayetin ardından 40 yıl geçmesinin ardından, 2006 yılında, cinayetten 27 yıl sonra, katilin DNA'sını kullanarak profiller oluşturmak için daha gelişmiş DNA teknolojisi kullanıldığı kaydedilldi. Cinayetin aydınlanması için yıllardır devam eden soruşturmada,Martinko'yu (18) öldüren kişinin kimliği tespit edildi. DNA sonuçlarından Martinko'yu yüzünden ve göğsünden 10 kez bıçaklayan katilin komşunun akrabası olan Jerry Lynn Burns olduğu tespit edildi.

