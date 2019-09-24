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40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74), kendisi için yapılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan İskender Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 10 metrekarelik kulübe yapıldı.

40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı

Hüseyin EMCAN/ BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74), kendisi için yapılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan İskender Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 10 metrekarelik kulübe yapıldı. Daha önce yaşadığı mağaraya 25 metre mesafade olan, 10 bin 325 liraya mal olan klübenin dışına, Gündüz'ün su ihtiyacını karşılaması için su tankı konuldu.
Yaşlılık aylığı olarak 675 lira alan ve gıda yardımı yapılan Gündüz, kendisine yaptırılan kulübe için "Buraya emek harcanmış, burası kulübe değil ev. Devletin yaptığı güzel olur" dedi.
Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, “İskender amcamız kırk yıldır mağarada durmakta,12 Eylül mağdurlarındandır. İskender amcamız cezaevinden çıkıp köye döndüğünde insanlar ve devlete küstü, 40 yıldır köyümüzün dışında mağarada yaşıyordu. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda yanına gelip giderken ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İskender amcanın daha önce yaşadığı mağara maden aramak için açılmış bir tüneldi. Orası göçük yaptığından burada bulunan bir mağara ağzı gibi bir çukura kendi imkanları ile taş duvar örmüş, bir sığınak yapmıştı. 11 yıldır da burada yaşıyordu. Burasıda çok küçük olduğu için durumu ilçe kaymakamımıza bildirdik. Sağ olsunlar böyle bir yer yaptılar. Mağarada yaşarken yürüyemiyordu, felç geçirmişti şimdi buraya taşındığında iyileşme sürecine geçti. Ayağa kalkıyor, yürüyor, kendi işini yapıyor. Sağlığı sıhhati yerinde. 675 TL yaşlılık aylığı geliyor. Biz de bu parayla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İki kardeşi var, ikisi de köyde ev gösterdiler yanımızda kalsın diye, kabul etmedi. Kendisine muhtarlıkça başka bir yer gösterdik orayı da kabul etmedi. İnsanlardan kaçıyor, uzak yaşıyor. Yaşadığı mağaradan 25 metre mesafedeki bu klübeye zor ikna ettik. Şimdilik hayatından memnun gözüküyor” diye konuştu.

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40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı

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