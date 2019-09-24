HABER

40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74), kendisi için yapılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan İskender Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 10 metrekarelik kulübe yapıldı.

Hüseyin EMCAN/ BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz (74), kendisi için yapılan 10 metrekarelik kulübeye taşındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan İskender Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 10 metrekarelik kulübe yapıldı. Daha önce yaşadığı mağaraya 25 metre mesafade olan, 10 bin 325 liraya mal olan klübenin dışına, Gündüz'ün su ihtiyacını karşılaması için su tankı konuldu.

Yaşlılık aylığı olarak 675 lira alan ve gıda yardımı yapılan Gündüz, kendisine yaptırılan kulübe için "Buraya emek harcanmış, burası kulübe değil ev. Devletin yaptığı güzel olur" dedi.

Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, “İskender amcamız kırk yıldır mağarada durmakta,12 Eylül mağdurlarındandır. İskender amcamız cezaevinden çıkıp köye döndüğünde insanlar ve devlete küstü, 40 yıldır köyümüzün dışında mağarada yaşıyordu. Biz de kendi imkanlarımız doğrultusunda yanına gelip giderken ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İskender amcanın daha önce yaşadığı mağara maden aramak için açılmış bir tüneldi. Orası göçük yaptığından burada bulunan bir mağara ağzı gibi bir çukura kendi imkanları ile taş duvar örmüş, bir sığınak yapmıştı. 11 yıldır da burada yaşıyordu. Burasıda çok küçük olduğu için durumu ilçe kaymakamımıza bildirdik. Sağ olsunlar böyle bir yer yaptılar. Mağarada yaşarken yürüyemiyordu, felç geçirmişti şimdi buraya taşındığında iyileşme sürecine geçti. Ayağa kalkıyor, yürüyor, kendi işini yapıyor. Sağlığı sıhhati yerinde. 675 TL yaşlılık aylığı geliyor. Biz de bu parayla ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İki kardeşi var, ikisi de köyde ev gösterdiler yanımızda kalsın diye, kabul etmedi. Kendisine muhtarlıkça başka bir yer gösterdik orayı da kabul etmedi. İnsanlardan kaçıyor, uzak yaşıyor. Yaşadığı mağaradan 25 metre mesafedeki bu klübeye zor ikna ettik. Şimdilik hayatından memnun gözüküyor” diye konuştu.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettilerŞehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyorThomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

FIFA'dan Türk kulübüne tarihi ceza

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Korkutan deprem uyarısı! '7.4 - 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı çok yüksek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Özgür basın doğru haber

Özgür basın doğru haber

Kayseri'de nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.