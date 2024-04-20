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40 yılda bir yaşanacak olay! İntihar etmek için atladı, yolda yürüyen birinin üzerine düştü

20.04.2024 15:54
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Hatay'da yaşanan bir intihar vakası eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu! 4 kattan atlayan bir şahıs o sırada caddede yürüyen başka birinin üzerine düştü. İki kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor.

40 yılda bir yaşanacak olay! İntihar etmek için atladı, yolda yürüyen birinin üzerine düştü

Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü. Olayda, 2 şahısta hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.

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CADDEDE YÜRÜYORDU, BAŞINA DÜŞTÜ

Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı. Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Hatay Payas
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