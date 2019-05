40 yıldan fazla hizmet veren öğretmenlere ’vefa gecesi’

Mersin’in merkez 4 ilçesinde 40 yıl ve üzerinde hizmet veren öğretmenlere, Uğur Okulları Mersin Kampüsü’nde düzenlenen ’Eğitimin çınarları vefa gecesinde’ ödül verildi.

Uğur Okulları Mersin Kampüsü’nde düzenlenen ödül törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni öncesinde öğretmenler için iftar programı da düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kulaberoğlu, bir çocuk değişirse, bir dünyanın da değişebileceğine vurgu yaparak, “Biz eğitimciler bir çocuk değiştirerek hem çocuğun kendi hayatını hem dokunduğu insanların hayatını hem de ülkenin ve dünyanın değişimine vesile oluruz. Şundan emin olunuz ki, dünyada oluşan ne kadar güzel bir şey varsa, görmüş olduğumuz ne kadar kıymetli olgu varsa, hepsinin mimarları öğretmenlerdir. O nedenle öğretmenlerimizi ne kadar sevsek, saysak, onlara bir gün değil her gün sahip çıksak yine hakları ödenmez diye düşünüyorum. Mersin merkez 4 ilçesinde eğitim hizmetine 40 yıldan fazla gönül vermiş, hizmet vermiş, daha doğrusu bir ömür vermiş, ülkemizin ve insanlığın kalkınmasına, değişmesine katkıda bulunmuş değerli büyüklerimize burada ödül verecek olmamız, bizi çok mutlu ediyor, gurur veriyor. Bu organizasyonun yapılması, bugün burada hepimizin bir araya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ali İhsan Su ise öğretmenlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öncelik sırasında eğitimin her zaman birinci sırada yer aldığını vurgulayan Su, "Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesi hedefine ulaşmada önemli ayaklardan birini eğitim oluşturmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi eğitebilirsek, diğer tarafından vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitirsek ülkemizi o derece hızlı kalkındırabiliriz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesi üzerine en hızlı şekilde ulaşabiliriz. Bu kapsamda ilimiz ve ülkemiz genelinde hükümetimiz ve devletimiz çok önemli yatırımları gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor. İlimizde çok önemli projeleri yürütüyor, uyguluyor. Bu çerçevede Mersin, eğitim alanında başarılı bir il. Uğur Eğitim Kurumları da 2 yıldır ilimizde özel bir eğitim kurumu olarak çocuklarımıza güzel hizmetler veriyor. Bu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugünde 40 yılını aşmış eğitimcilerimize bir vefa borcu olarak güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bende katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar bizler için her şeylerini verdiler. Öğretmenlik çok önemli, çok kutsal bir meslek. Hepimiz onların elinden geçerek bu mevkilere, bu yerlere geldik. Hepimizin üzerinde öğretmenlerimizin çok özel gayreti, hassasiyeti var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 40 ve üzerinde hizmet veren öğretmenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.