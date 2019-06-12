40 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Japonya Başbakanı Tahran’da

İran, Japonya’dan Tahran ve Washington arasında ekonomik yaptırımların hafifletilmesi için arabulucu olmasını istemeye hazırlanıyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, iki günlük ziyaret için Tahran’a gitti.

ABD ve İran arasındaki gerilimin Ortadoğu’da yeni bir askeri çatışma kaygısı uyandırdığı günlerde Abe, İran’ı 1979 İslam Devrimi’nden bu yana ziyaret eden ilk Japonya Başbakanı oldu.

Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin iyi niyet göstergesi olarak ya “adaletsiz” petrol yaptırımlarını kaldırması ya da petrol ticaretinde tanıdığı muafiyetleri uzatması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonu Abe’nin gelişini canlı yayınladı. Japonya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya gelecek ayrıca ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’le de görüşecek.

Geçen ay Başkan Donald Trump Japonya’ya yaptığı dört günlük ziyaretinde Abe’ye İran konusuna müdahil olarak yardım etmek istemesine teşekkür etmişti. Trump, Tahran ve Tokyo arasındaki ilişkiyi “çok iyi” şeklinde değerlendirmişti.