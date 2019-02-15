40 yıldır, 2 tekerlekli el arabasıyla yük taşıyor

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de, ilerleyen yaşına rağmen 2 tekerli el arabasıyla 40 yıldır hamallık yapan Yaşar Keleş (75), çalışma azmiyle çevre sakinleri tarafından örnek gösteriliyor. Gün boyu arabasıyla yük taşıyan Keleş, ailesinin geçimini sağlıyor. Erzurum'un İspir ilçesinden yıllar önce Rize'ye gelip yerleşen 5 çocuk babası Yaşar Keleş, mesleği olmayınca hamallık yapmaya karar verdi. İki tekerlekli el arabası alan Keleş, cadde ve sokaklarda yük ve eşya taşımaya başladı. Sabah erken saatlerde evinden çıkan ve Çarşı Mahallesi eski Orta Cami yanında iş bekleyen Keleş, akşama kadar sokakta kalıyor. Tekerlekli arabasıyla yük taşıyıp ailesinin geçimini sağlayan Keleş, 40 yıldır aynı işi yapıyor. Keleş, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile örnek gösteriliyor. Kendi primlerini ödeyerek emekli olan Keleş, işine devam edeceğini söylüyor. 'HERKESİN ARABASI VAR , PEK İŞ DÜŞMÜYOR' Eskiden kimsede araba olmadığını, yolların boş olduğunu anlatan Yaşar Keleş, "Rahat çalışıyorduk, şimdi bununla trafikte ilerleyemiyorum, yollarına çıkınca sürücüler kızıyorlar tabi ki. Bu arada herkesin artık şahsi arabası var, bana pek iş düşmüyor. Ufak tefek yakın mesafeye yük götürüyorum. Yaşlandık, eskisi kadar gücüm kalmadı ama çalışmadan para yok, çalışmanın da yaşı yok. Alnımızın teriyle çalışarak 5- 10 kuruş para kazanıyorum. Emekli oldum, ancak yine de alnımın teriyle çalışıp evimin eksiklerini kapatıyorum” dedi. 'ÇALIŞMA AZMİNE ŞAHİT OLUYORUZ' Yaşar Keleş’e iş vererek destek olan esnaf Tahsin Çelik de, “Yaşar amcamızın çalışma azmine hep birlikte şahit oluyoruz. Geçimini sağlamak için yağmur çamur demeden bu yaşa kadar çalıştı. Emekli olduğu halde yine çalışıyor. Bu sokağın bedenen çalışma işini hallediyor. Gezer bir adrestir, eline bir adres vermeyiz. Söyleriz yeri, oraya gider hiç yanlış yapmadan. Taksilerin 5 liraya götürdüğü yere Yaşar Amca’ya biz 10 lira veriyoruz ki onun da işi görülsün" diye konuştu. Esnaf Kenan Çelik ise, "Amcamızı 40 yıldır tanıyorum. Geçim sıkıntısından bu yaşına rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyor. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arabaların giremeyeceği yerlerde onun el arabası ile taşıma işlerini hallediyoruz. Artık bu işi yapan da kimse kalmadı. Bu meslek yok oldu” ifadelerini kullandı.

