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  4. 40 yıldır işlettiği taş değirmen sayesinde 7 çocuğunu üniversiteli yaptı

40 yıldır işlettiği taş değirmen sayesinde 7 çocuğunu üniversiteli yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Tekin, 40 yıldır işlettiği taş değirmeni sayesinde 7 çocuğunu üniversitede okuttu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Tekin, 40 yıldır işlettiği taş değirmeni sayesinde 7 çocuğunu üniversitede okuttu. Tekin emektar değirmeninde öğüttüğü kepekli unu şehir dışına da gönderiyor.
Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet Tekin, Bahçelievler Mahallesinde 40 yıldır çalıştırdığı taş değirmeni sayesinde 9 çocuğundan 7’sinin üniversitede okumasını sağladı. Tekin’in 6 erkek 3 kız olan çocuklarından 7’si taş değirmenden gelen gelirle okudu. Tekin’in üniversite mezunu çocukları arasında gençlik merkezi müdürü, polis, öğretmen ve subay bulunuyor.
Her gün Bismillah diyerek değirmenini çalıştırdığını belirten Tekin, "40 senedir bu işi yapıyorum. Elhamdülillah bütün çocuklarımı okuttum bu değirmen sayesinde. Benim oğlum Ümran’da yardımcı oldu bana. 7 çocuğumu bu değirmen sayesinde okuttum. Yeni yıkamalı değirmenler faaliyete geçti, bizim değirmende artık iş azaldı. Benim servisim de yok o yüzden. Değirmende öğüttüğüm kepekli un şehir dışına gönderiliyor. Bazı müşteriler var Alanya’ya İstanbul’a Ankara’ya götürüyorlar. Un yapıyorlar gönderiyoruz oraya kadar. Bu una kıymet veriyorlar" dedi.
Fedakar babanın çocuklarından biri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kızıltepe Gençlik Merkezi’nde Müdürü Ümran Tekin, kardeşlerinin çok zor şartlar altında eğitim aldıklarını söyledi. Ümran Tekin, "Babam özellikle tek bir gün okula gitmemesine rağmen benden çok daha güzel okuması ve yazması var. O eğitimsizliğin acısını fazlasıyla yaşadığı için özellikle bize yaşatmama adına yani üzerimdeki kürkü de satsam sizleri okutacağım şiarıyla bizi okuttu, Allah razı olsun. Evin büyüğü olduğum için ilk üniversite mezunu ben oldum" diye konuştu.
Tekin’in müşterilerinden Abdullah Turgut ise 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını ve kendisi ile çalıştıklarını söyledi. Turgut, "7 çocuğunu bununla okutmuş. Ondan memnunuz, çok iyi bir insandır" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekmeğini taştan çıkarmak bu olsa. Maşallah. Umarım evlatları hayırlı bir evlat olur.
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