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40 yıllık dini nikahlı eşiyle nikah masasına oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

90 yaşındaki Galip Boğa, 40 yıldır dini nikahla yaşadığı 67 yaşındaki Adile Olpak ile resmi nikah kıydı - Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün kıydığı nikaha çiftin çocukları ve torunları da katıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 40 yıldır dini nikahla yaşayan 90 yaşındaki Galip Boğa ile 67 yaşındaki Adile Olpak, resmi nikah kıydı.

Boğalar Mahallesi'nde oturan Galip Boğa, geçen ay resmi nikahlı eşinden boşanınca, aynı zamanda 40 yıldır dini nikahla yaşadığı Adile Olpak ile resmi nikah kıymaya karar verdi. Evlenmek için belediyeye başvuran çiftin nikahlarını Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz kıydı. Nikaha çiftin çocukları ve torunları da katıldı.

Başkan Otgöz, çifte, günün anısına fincan takımı hediye etti. Evlilik cüzdanını geline veren Otgöz, çifte mutluluk diledi.

Rahatsızlığı nedeniyle güçlükle konuşan Galip Boğa, ''Mutluyuz'' dedi. Gelin ise ''40 senedir bir yerdeyiz. Mutluyuz. Yaşlandık, ayrılacak değiliz. İyi günde de kötü günde de birbirimize baktık. Bakmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Çiftin 2 çocuk ve 4 torun sahibi olduğu belirtildi.

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evlilik Muğla nikah Seydikemer Seydikemer Belediyesi Yakup Otgöz

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