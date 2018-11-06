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40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ülkü, Has ve Dedeköy'ün ortasında kalan sulama göletin kuruduğunu gören vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. 40 yıllık sulama göletinin ilk kez kuruduğuna tanıklık eden bölge sakinleri devletten yardım istedi.

Ekim alanlarının ve civar mahallelerin su ihtiyacını karşılayan göletin suyu, yağışların yetersizliği nedeniyle çekildi. Oluşan yol karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için tedirgin.

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Mudanya ilçesine bağlı Ülkü, Has ve Dedeköy'ün ortasında kalan sulama göleti ilk defa kurudu. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan göletin kurumasıyla ortasından geçen yol meydana çıktı.
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3 mahallenin ortasında kalan göletten civardaki Akköy, Çepni ve Yörükali gibi mahalleler de faydalanıyordu. On binlerce zeytin, şeftali, üzüm ve çeşitli meyve ağaçlarının sulandığı gölette az miktarda su kaldı. Bölge sakinleri bu duruma çare bulunmasını istiyor.
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Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, "2 yıldır yeterince yağışlar yağmadı. Daha önce bu alandaki her yer suydu. Ufak tefek çekilmeler oluyordu. Ama yağışların yeterince yağmaması sebebiyle sular bilhassa bu yıl iyice çekildi.
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Çok az su kaldı. Göletin neredeyse tamamı kurudu. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
gölet Bursa Mudanya

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