40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

Ekim alanlarının ve civar mahallelerin su ihtiyacını karşılayan göletin suyu, yağışların yetersizliği nedeniyle çekildi. Oluşan yol karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için tedirgin.
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