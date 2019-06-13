"40 yıllık hatır" için müze açtılar

AHMET ÖZLER - Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürünü yaşatmak için yola çıkan üç kahve ustasının Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde açtığı Türkiye'nin ilk kahve müzesi, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

"Anadolu'nun Kayıp Kahveleri" kitabının yazarları Naim Koca ve Atilla Narin ile dünyanın en pahalı bitkisi safrandan yapılan kahvenin mucidi Semih Yıldırım, yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimlerle unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkararak elde ettikleri materyaller ile "Korumanın Başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu'nun tarihi bölgesinde Türkiye Kahve Müzesi'ni açtı.

Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan ve sunulan kahveler ile kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü, şeker kaplarının yer aldığı müze, kahvenin tarihine ışık tutuyor.

"Burçak", "Zingarella", "Tarz-ı Hususi", "Mırra", "Nohut", "Cilveli", "Şehzade", "Hilve", ve "Dibek" gibi yaklaşık 40 çeşit kahvenin ikram edildiği müze, ziyaretçilerini kahve kokularıyla keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.