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  4. 40 yıllık kasetçi, 30 metrekarelik dükkanında dijital müziğe meydan okuyor

40 yıllık kasetçi, 30 metrekarelik dükkanında dijital müziğe meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

KONYA'da 40 yıldır kasetçilik yapan Eyüp Mermer (71), 30 metrekarelik dükkanında dijital müzige meydan okuyor.

KONYA'da 40 yıldır kasetçilik yapan Eyüp Mermer (71), 30 metrekarelik dükkanında dijital müzige meydan okuyor. Eskiye göre işlerin çokta iyi olmadığını söyleyen Mermer, 'Ölünceye kadar bu işi yapacağım. Benden sonra bu işi sürdürecek kimse yok. Ben ölünce bu iş de sona erecek"dedi.
40 yıl önce seyyar araba üzerinde müzik kaseti ticaretine başlayan Eyüp Mermer, tarihi Bedesten Çarşısı'nda açtığı 30 metrekalerik dükkanında mesleğini sürdürüyor. İş yerinde 60 bine yakın kaset olduğu, iş yerine sığmayan kasetlerin ise depoda olduğunu belirten Mermer, "Hiç aklımda yokken aniden bu işin içine girdik. O zamanlar bu işler çok iyiydi. Şimdi teknoloji bazı şeyleri aldı, götürdü. Teknoloji işlerimizi çok fazla etkiledi. Bu meslekte ayakta durmak zor. Emekliliğim var. Hem burada vakit geçiriyorum, hem de biriktirmiş olduğum kasetleri satıyorum. Benim müşterilerim sabit müşteri. Tanıyanlar geliyor buraya. Ufak tefekte olsa halen kast almaya gelenler var. Eskiden o kadar fazla kaset satardık ki müşteriye fatura kesecek zaman olmazdı. Buraya gelen müşteriler istediği her kaseti bulabilir. 60 bine yakın kaset var. Bazıları da depoda duruyor."dedi.
BU MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM
Bu mesleğe alıştığını ve bırakmayı düşünmediğini belirten Mermer, "Ben bu mesleği bırakamam. Bu işe alışmışım artık. Bırakmayı da düşünmüşorum. Buraya gelip, halen kasetçi mi var diye şaşıran müşterilerim oluyor. Geçenlerde bir müşterim geldi. Dükkanın içerisine baktı ve hayret, halen kaset satan dükkan mı var dedi. Dedim biz varı. Halen satıyoruz."diye konuştu.
BU SEKTÖR BİTTİ
Müzik kaseti sektörünün bittiğini ifade eden Eyüp Mermer, "Bu sektör bitti artık. Yapacak bir şey kalmadı. Bu mesleği götürübildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Bu mesleği bırakabileceğim kimsem yok. Benimle birlikte bu meslekte bitecek. Eski günler başkaydı. Şimdi bitik."şeklinde konuştu.
İş yerinde kasetçalar, dvd satışıda yapan Eyüp Mermer, gelen müşterilerine müzik dinleterek onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

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