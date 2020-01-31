HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 40 yıllık sabıkalı tırnakçı devletten emeklilik istedi

40 yıllık sabıkalı tırnakçı devletten emeklilik istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mersin’de alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerde ’tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Mersin’de alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerde ’tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sabıkalı şüpheli, profesyonel olarak bu işi 40 yıldır yaptığını, ayda 4-5 bin lira para kazandığını, devletin emekli maaşı bağlaması durumunda emekliye ayrılmak istediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi H.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaat ederek, markete gelen bir şahsın alışveriş yaptıktan sonra cüzdanından 100 TL çıkararak kendisine gösterdiğini, kendisinin para üstü olarak şahsa ödeme yaptığını, ancak kasada 100 liralık banknot olmaması üzerine kamera görüntülerini incelediğinde, şahsın kendisini oyalayıp, dikkatini dağıtarak gösterdiği 100 liranın üstünü alıp gittiğini gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de aynı suçlardan birçok dosyası bulunan A.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde benzer suçlardan 14 kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız"
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, söyledikleriyle pes dedirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul eden A.K., "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mecburiyetten yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliye çekileceğim. Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız" dedi.

Güvenlik kamerasına yakalandı
Öte yandan, A.K.’nin tırnakçılık yöntemiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteri gibi markete gelen şüpheli, önce marketten bir şeyler alarak, market sahibi ile sohbet ediyor. Yaklaşık 1 dakika boyunca dükkan sahibine hem sürekli bir şey soran hem de o arada alışveriş yapan şahıs, en sonunda cüzdanından çıkardığı parayı market sahibine gösterip, daha sonra hızlı bir şekilde diğer cebine koyuyor. Dükkan sahibinin kafasını karıştıran şahıs, 100 lira vermiş gibi para sütü alarak, dükkandan ayrılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bekçilerle ilgili açıklamaEmniyet Genel Müdürlüğü'nden bekçilerle ilgili açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekille ilgili yeni gelişme!

Türkiye’nin yeni kuş cennetinde heyecanlandıran keşif!

Türkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandı

Bakan Soylu'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

Telefon açıp 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz

‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu! İstanbul diye Kocaeli bıraktılar

‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu! İstanbul diye...

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kar ulaşımı vurdu! Ankara ve Niğde yolu trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.