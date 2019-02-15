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40 yıllık şüphe mezar açtırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı (60), cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 3- 4 aylık vardı' sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı.

40 yıllık şüphe mezar açtırdı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı (60), cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 3- 4 aylık vardı' sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda izlediği, hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine Çarkçı, bebeğinin mezarını açtırdı. Mezarda insan kalıntısına rastlanmadı.
Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi. Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.
Geçen günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile ilgili haberi gören Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu. Savcılık, Çarkçı'nın talebini olumlu karşıladı. Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin mezarı, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde açıldı. Ancak mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı. Yetkililer 1 günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısının oluşmayacağını belirtti.

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40 yıllık şüphe mezar açtırdı40 yıllık şüphe mezar açtırdı40 yıllık şüphe mezar açtırdı

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