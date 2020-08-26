40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı

Yollarının bakımsız ve kötü bir görünümde olması nedeniyle, yaklaşık 40 yıldır ulaşım sorunu yaşayan Salihli ilçesi Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerinde yaşayan vatandaşlar yeni yollarına kavuştu. Mevcut güzergahta yaklaşık 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların özlemini duyduğu hizmete kavuşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve mahalle muhtarları ile birlikte yapılan çalışmayı inceledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İncelemeler sırasında duygularına hakim olamayan Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akyol, gözyaşlarıyla mutluluğunu paylaştı. 40 yıldır bu hizmeti beklediklerine dikkat çeken Akyol, “Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Ayrıca, Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’dan Allah razı olsun. Bize yaptıkları bu hizmeti asla unutamayız. Allah ikisini de başımızdan eksik etmesin. Baştan tabana kadar gerçekten çok memnunum. Diyecek bir söz bulamıyorum. Yolumuza, daha önce okul servisleri girmiyordu. Allah bin kere razı olsun. Vatandaşlarımız bu sorundan çok rahatsızdı. Allah razı olsun, başkanlarımız bizi kurtardı. Mahalle olarak hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.