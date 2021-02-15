400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı! 400 bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama

Polis Akademisinden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta yapılan 2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

400 BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" ya da MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://odsgm.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşabilecek.

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZ DİLEKÇELERİ İÇİN SON TARİH

Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 17 Şubat Çarşamba saat 17.00'ye kadar şahsen veya faks ile Polis Akademisi Başkanlığına ulaştırabilecek. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları ise 24 Şubat Çarşamba adayların dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaralarına bildirilecek.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 30 lira itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklar.