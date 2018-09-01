400 bin kişiye emeklilik şoku!

Aile ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sahteciliğe yönlendirilen vatandaş şimdi de cezalandırılıyor” dedi.

BAĞ-KUR'A YÖNLENDİRDİLER

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Tekin, isteğe bağlı sigortanın SSK'lılar için kaldırılmasından sonra bu durumdakilerin Bağ-Kur'a yönlendirildiğini, vatandaşların da daha fazla maaş alabilmek için şirketler üzerinden prim yatırdığını belirtti. Bu şirketlerin bir bölümünün sahte çıktığını vurgulayan Tekin, tespit edilenlerin de emekliliklerinin iptal edildiğini belirtti. 400 bin kişinin emekliliklerinin iptal edildiği duyumları aldıklarını da belirten Tekin, “‘SSK'lılar için ‘isteğe bağlı sigorta'yı geri getirmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu. Çalışmaya ara veren ya da çalışamayanlar için isteğe bağlı sigortanın bir çıkış yolu olduğunu söyleyen Tekin, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

‘'İsteğe bağlı SSK'yı kaldırarak vatandaşları neden sahte şirketlerle muhatap ettiniz? 2008 yılından günümüze kadar, hizmet akdine göre fiilen çalışmadığı halde kendini SSK'lı gösteren kişi sayısı kaçtır? Fiili çalışma olmadan herhangi bir iş yerinde sahte sigortalı oldu diye kaç kişinin emekliliği iptal edilmiştir? Sahte sigortalılık nedeni ile toplam kaç lira emekli maaşı ve sağlık harcaması geri istenmiştir?''

