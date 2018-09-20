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400 BİN LİRA KEFALETLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ; YİNE TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Büyükçekmece'de  2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Cuma günü 3. kez 400 bin kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilen davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın tekrar tutuklamasına karar verildi. Ünğan başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN YETERLİ OLAMAYACAĞININ ANLAŞILDIĞI BELİRTİLDİ
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın 14 Eylül Cuma günü tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararına duruşma savcısı Halil Duyar ve şikayetçi Naji Sharifi ve Abdulkerim Öztunç avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Ünğan'ın üzerine atılı suçun CMK 1000/3-a maddesinde sayılı katalog suçlardan oluşu, atılı suçu için yasada öngörülen cezanın miktarı,sanığın delillere etki etme şüphesi bulunduğu, sanığın birden çok sahte kimlik kullandığı ve yurtdışına çıkışının rahatlıkla yine mümkün olacağı dikkate alındığından adli kontrol tedbirinin yeterli olamayacağının anlaşıldığını belirtti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ
Yapılan itirazın kabulüne karar veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasıne ve tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan'ın 9. duruşmada bir milyon kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak 23 Şubat'ta tahliyesine karar verilmişti. Ancak, duruşma savcısı Ercan Gövler tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan'ın 1 Mart'ta tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar vermişti. 22 Haziran'da görülen dava da ise Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi Orhan Ünğan'ın 500 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şartları koyarak tahliyesine karar vermişti. Yine savcının itirazı üzerine, Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti
14 Eylül Cuma günü mahkeme heyeti, Orhan Ünğan'ın 400 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak 3. kez tahliyesine oybirliğiyle karar vermişti. Ancak Sanık Ünğan'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

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