400 BİN LİRA KEFALETLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ; YİNE TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Cuma günü 3. kez 400 bin kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilen davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın tekrar tutuklamasına karar verildi. Ünğan başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN YETERLİ OLAMAYACAĞININ ANLAŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın 14 Eylül Cuma günü tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararına duruşma savcısı Halil Duyar ve şikayetçi Naji Sharifi ve Abdulkerim Öztunç avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Ünğan'ın üzerine atılı suçun CMK 1000/3-a maddesinde sayılı katalog suçlardan oluşu, atılı suçu için yasada öngörülen cezanın miktarı,sanığın delillere etki etme şüphesi bulunduğu, sanığın birden çok sahte kimlik kullandığı ve yurtdışına çıkışının rahatlıkla yine mümkün olacağı dikkate alındığından adli kontrol tedbirinin yeterli olamayacağının anlaşıldığını belirtti.