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  4. 400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor

400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

Bursa'da 400 bin liralık spor otomobil sahibi, aracını görme engelliler için yapılan yolun üzerindeki direğe zincirle bağladı. Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı olaya vatandaşlar bir anlam verememiş olsa da , Dinçkol bunu görme engelli yolundaki direğe dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesinde bir esnaf, dükkanın önündeki kaldırımda bulunan engelli yolunun üzerine yapılan telefon kutusu ve direğe dikkat çekebilmek için 400 bin liralık aracını direğe zincirledi. Yol üzerinden geçen vatandaşlar olaya bir anlam veremezken bir bakan meraktan geri dönüp bir daha baktı.

'ENGELLİ VATANDAŞLAR ZORLANIYOR'

Yoldan geçmek isteyen engelli vatandaşların zorlandığını ve bu duruma dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını belirten araç sahibi Oktay Dinçkol, ’’Burada bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntıyı gündeme getirmek için böyle bir çalışma yaptık. Engelli yaya geçidinden vatandaşların geçemediğini gördük. Bununda nedeni burada bulunan direk ve telefon kutusudur.’’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

'DÖNEN BİR DAHA BAKIYOR'

’’Biz buna dikkat çekebilmek için aracımızı buraya zincirle bağladık. Zaten oldukça da faydalı oldu. Dönen bir daha bakıyor. İnşallah bu sorunda en kısa sürede çözülür’.’ (İHA)

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