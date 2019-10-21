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400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2 ayrı ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri olan A.T.

400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2 ayrı ilçede gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalan 2 şüpheliden biri olan A.T. (48), yakalandı. A.T. ile halen aranan suç ortağının, hırsızlık anlarında kar maskesi taktıkları belirlendi.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Antalya'nın merkez ilçeleri Kepez ve Aksu'da meydana geldi. İki ilçede yaşanan hırsızlık olaylarında, 4 çelik kasadan yaklaşık 400 bin TL tutarında para ve ziynet eşyası çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yaşanan bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden, iki şüpheliden birinin A.T. olduğu belirlendi. Kaldığı yer belirlenen A.T., polis operasyonuyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen A.T., adliyeye sevk edildi. A.T. ile aranan suç ortağının, hırsızlık olaylarında kar maskesi taktıkları kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

400 bin liralık hırsızlığın kar maskeli şüphelisi yakalandı

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