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400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi kadın adliyeye kucağında çocukla gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesinde girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira çaldığı iddia edilen Navruz Erkan (41) ve akrabası Zülfiye Erkan (35), tutuklandı.

400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi kadın adliyeye kucağında çocukla gitti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde girdikleri evde çelik kasadan 400 bin lira çaldığı iddia edilen Navruz Erkan (41) ve akrabası Zülfiye Erkan (35), tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken çocuğunu kucağından bırakmayan şüphelilerden Navruz Erkan'ın kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardı.
Olay, 9 Mart tarihinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İş adamı Ömer T.' nin evine giren kişiler, masa üzerinde duran anahtarlarla çelik kasayı açıp, içerisindeki 400 bin lirayı alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan Navruz Erkan ve akrabası Zülfiye Erkan olduğunu tespit etti. Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi'nde oturan şüpheliler, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken çocuğunu kucağından bırakmayan Navruz Erkan, kendisini görüntüleyen gazetecilere dil çıkardı. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddeden iki şüpheli tutuklandı. Navruz Erkan'ın tutuklanması üzerine çocuğunun diğer yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

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400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi kadın adliyeye kucağında çocukla gitti400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi kadın adliyeye kucağında çocukla gitti400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi kadın adliyeye kucağında çocukla gitti

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